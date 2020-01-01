Explorează tokenomia pentru nick (NICK) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului NICK, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru nick (NICK) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului NICK, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre nick (NICK) Through its innovative context-aware Inference Synthesis mechanism, Allora's self-improving, decentralized AI network outperforms traditional monolithic models. Unlike basic networks that combine individual predictions without context, Allora uses a forecasting task where AI agents predict the performance of each other's models under current conditions. This approach significantly enhances accuracy, as shown in the provided chart. The dotted black line represents the performance of a basic network, while the solid black line shows the enhanced accuracy achieved by Allora's method. By allowing AI agents to forecast and adjust based on contextual factors, Allora continually improves its predictions, demonstrating a substantial reduction in error over time​​. Pagină de internet oficială: https://www.nickdotai.com/ Pagină de internet oficială: https://www.nickdotai.com/ Cumpără NICK acum! Tokenomie și analiză de preț pentru nick (NICK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru nick (NICK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 129.93K $ 129.93K $ 129.93K Ofertă totală: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Ofertă aflată în circulație: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 129.93K $ 129.93K $ 129.93K Maxim dintotdeauna: $ 0.00201687 $ 0.00201687 $ 0.00201687 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00012995 $ 0.00012995 $ 0.00012995 Află mai mult despre prețul tokenului nick (NICK) Tokenomie pentru nick (NICK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru nick (NICK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NICK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NICK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. 