Informații despre nftxbt (NFTXBT) ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections - nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos - X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal - to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention - the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: - yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily. - nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal. - devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos

Pagină de internet oficială: https://nftxbt.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru nftxbt (NFTXBT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru nftxbt (NFTXBT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 198.12K $ 198.12K $ 198.12K Ofertă totală: $ 994.73M $ 994.73M $ 994.73M Ofertă aflată în circulație: $ 994.73M $ 994.73M $ 994.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 198.12K $ 198.12K $ 198.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.02622555 $ 0.02622555 $ 0.02622555 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00019908 $ 0.00019908 $ 0.00019908 Află mai mult despre prețul tokenului nftxbt (NFTXBT)

Tokenomie pentru nftxbt (NFTXBT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru nftxbt (NFTXBT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NFTXBT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NFTXBT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NFTXBT, explorează prețul în direct al tokenului NFTXBT!

