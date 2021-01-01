Tokenomie pentru NFTrade (NFTD) Descoperă informații cheie despre NFTrade (NFTD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NFTrade (NFTD) NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform. Pagină de internet oficială: https://nftrade.com

Tokenomie și analiză de preț pentru NFTrade (NFTD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NFTrade (NFTD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 100.11K $ 100.11K $ 100.11K Ofertă totală: $ 135.00M $ 135.00M $ 135.00M Ofertă aflată în circulație: $ 46.58M $ 46.58M $ 46.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 290.11K $ 290.11K $ 290.11K Maxim dintotdeauna: $ 2.21 $ 2.21 $ 2.21 Minim dintotdeauna: $ 0.00197081 $ 0.00197081 $ 0.00197081 Preț curent: $ 0.00214896 $ 0.00214896 $ 0.00214896 Află mai mult despre prețul tokenului NFTrade (NFTD)

Tokenomie pentru NFTrade (NFTD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NFTrade (NFTD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NFTD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NFTD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NFTD, explorează prețul în direct al tokenului NFTD!

