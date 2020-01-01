Tokenomie pentru NEWERA (NEWERA) Descoperă informații cheie despre NEWERA (NEWERA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NEWERA (NEWERA) NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra. NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra. Pagină de internet oficială: https://neweraonsol.xyz/ Cumpără NEWERA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru NEWERA (NEWERA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NEWERA (NEWERA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.91K $ 11.91K $ 11.91K Ofertă totală: $ 997.70M $ 997.70M $ 997.70M Ofertă aflată în circulație: $ 997.70M $ 997.70M $ 997.70M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.91K $ 11.91K $ 11.91K Maxim dintotdeauna: $ 0.00192322 $ 0.00192322 $ 0.00192322 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului NEWERA (NEWERA)

Tokenomie pentru NEWERA (NEWERA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NEWERA (NEWERA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEWERA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEWERA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEWERA, explorează prețul în direct al tokenului NEWERA!

Predicție de preț pentru NEWERA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NEWERA? Pagina noastră de predicție de preț pentru NEWERA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NEWERA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!