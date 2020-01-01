Tokenomie pentru Nest Elixir Vault (NELIXIR) Descoperă informații cheie despre Nest Elixir Vault (NELIXIR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nest Elixir Vault (NELIXIR) At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly. Pagină de internet oficială: https://app.nest.credit/nest-elixir-vault Cumpără NELIXIR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Nest Elixir Vault (NELIXIR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nest Elixir Vault (NELIXIR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 349.07K $ 349.07K $ 349.07K Ofertă totală: $ 335.86K $ 335.86K $ 335.86K Ofertă aflată în circulație: $ 335.86K $ 335.86K $ 335.86K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 349.07K $ 349.07K $ 349.07K Maxim dintotdeauna: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Minim dintotdeauna: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Preț curent: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Află mai mult despre prețul tokenului Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Tokenomie pentru Nest Elixir Vault (NELIXIR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nest Elixir Vault (NELIXIR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NELIXIR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NELIXIR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NELIXIR, explorează prețul în direct al tokenului NELIXIR!

