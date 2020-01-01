Tokenomie pentru NerveFlux (NERVE) Descoperă informații cheie despre NerveFlux (NERVE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NerveFlux (NERVE) The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated. Pagină de internet oficială: https://nerveflux.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru NerveFlux (NERVE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NerveFlux (NERVE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.19K $ 18.19K $ 18.19K Ofertă totală: $ 184.57M $ 184.57M $ 184.57M Ofertă aflată în circulație: $ 44.08M $ 44.08M $ 44.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 76.17K $ 76.17K $ 76.17K Maxim dintotdeauna: $ 0.02920145 $ 0.02920145 $ 0.02920145 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00041267 $ 0.00041267 $ 0.00041267 Află mai mult despre prețul tokenului NerveFlux (NERVE)

Tokenomie pentru NerveFlux (NERVE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NerveFlux (NERVE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NERVE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NERVE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NERVE, explorează prețul în direct al tokenului NERVE!

