Tokenomie pentru MUT (MUT) Descoperă informații cheie despre MUT (MUT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MUT (MUT) The MUT Token is a revolutionary initiative that aims to promote mutual aid within a growing and supportive community. Developed on the robust Polygon network, the MUT Token offers exclusive benefits to its holders, as well as contributing directly to strengthening the community. To be a pillar of support and growth for communities, using blockchain technology to offer opportunities for mutual aid and exclusive benefits. The MUT Token is a revolutionary initiative that aims to promote mutual aid within a growing and supportive community. Developed on the robust Polygon network, the MUT Token offers exclusive benefits to its holders, as well as contributing directly to strengthening the community. To be a pillar of support and growth for communities, using blockchain technology to offer opportunities for mutual aid and exclusive benefits. Pagină de internet oficială: https://muttoken.com/ Cumpără MUT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MUT (MUT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MUT (MUT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.89K $ 3.89K $ 3.89K Ofertă totală: $ 963.68M $ 963.68M $ 963.68M Ofertă aflată în circulație: $ 963.68M $ 963.68M $ 963.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.89K $ 3.89K $ 3.89K Maxim dintotdeauna: $ 0.089324 $ 0.089324 $ 0.089324 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MUT (MUT)

Tokenomie pentru MUT (MUT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MUT (MUT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MUT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MUT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MUT, explorează prețul în direct al tokenului MUT!

Predicție de preț pentru MUT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MUT? Pagina noastră de predicție de preț pentru MUT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MUT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!