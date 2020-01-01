Tokenomie pentru MOONUT (MOONUT) Descoperă informații cheie despre MOONUT (MOONUT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MOONUT (MOONUT) $MOONUT: The Chunky Hero Charging Through the Crypto Jungle In a world full of paper-thin promises and recycled memes, it takes something bold, bizarre, and undeniably chunky to break through the noise. Meet $MOONUT — half hippo, half nut, and all unstoppable. He's not here to play by the rules. He's here to bulldoze them. With the brute strength of a river beast and the unpredictable madness of a cracked coconut, $MOONUT isn't just another token. He's a movement. A meme with muscle. A coin with character. Born from chaos and carved into crypto legend, $MOONUT is the embodiment of raw, unfiltered energy. Hippos are nature's tanks — underestimated, aggressive, and impossible to ignore. Nuts are unpredictable — you never know what's inside until it's cracked. Put them together and you've got a creature no chart can contain, no trend can predict. That's $MOONUT. Pagină de internet oficială: https://www.moonutsol.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru MOONUT (MOONUT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MOONUT (MOONUT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.49K $ 15.49K $ 15.49K Ofertă totală: $ 998.53M $ 998.53M $ 998.53M Ofertă aflată în circulație: $ 998.53M $ 998.53M $ 998.53M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.49K $ 15.49K $ 15.49K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MOONUT (MOONUT)

Tokenomie pentru MOONUT (MOONUT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MOONUT (MOONUT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOONUT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOONUT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOONUT, explorează prețul în direct al tokenului MOONUT!

Predicție de preț pentru MOONUT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOONUT? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOONUT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

