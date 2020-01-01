Tokenomie pentru MonkeyAI (MONKEYAI) Descoperă informații cheie despre MonkeyAI (MONKEYAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MonkeyAI (MONKEYAI) MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting. Pagină de internet oficială: https://monkeyterminal.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru MonkeyAI (MONKEYAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MonkeyAI (MONKEYAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.31K $ 13.31K $ 13.31K Ofertă totală: $ 958.05M $ 958.05M $ 958.05M Ofertă aflată în circulație: $ 958.05M $ 958.05M $ 958.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.31K $ 13.31K $ 13.31K Maxim dintotdeauna: $ 0.00028551 $ 0.00028551 $ 0.00028551 Minim dintotdeauna: $ 0.00000871 $ 0.00000871 $ 0.00000871 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MonkeyAI (MONKEYAI)

Tokenomie pentru MonkeyAI (MONKEYAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MonkeyAI (MONKEYAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MONKEYAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MONKEYAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MONKEYAI, explorează prețul în direct al tokenului MONKEYAI!

Predicție de preț pentru MONKEYAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MONKEYAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru MONKEYAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

