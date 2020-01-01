Tokenomie pentru monkey sol inu (MSI) Descoperă informații cheie despre monkey sol inu (MSI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre monkey sol inu (MSI) its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color! Pagină de internet oficială: https://www.monkeysolinu.com/ Cumpără MSI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru monkey sol inu (MSI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru monkey sol inu (MSI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K Ofertă totală: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Ofertă aflată în circulație: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K Maxim dintotdeauna: $ 0.00642838 $ 0.00642838 $ 0.00642838 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului monkey sol inu (MSI)

Tokenomie pentru monkey sol inu (MSI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru monkey sol inu (MSI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MSI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MSI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MSI, explorează prețul în direct al tokenului MSI!

Predicție de preț pentru MSI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MSI? Pagina noastră de predicție de preț pentru MSI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MSI!

