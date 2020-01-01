Tokenomie pentru mondo (MONDO) Descoperă informații cheie despre mondo (MONDO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre mondo (MONDO) $mondo is more than just a meme, its a cult Mondo is fueled by creativity, innovation, and a strong community spirit. Our team of talented artists and animators is dedicated to building an engaging and collaborative ecosystem. We believe in empowering our community to shape Mondo's future and are thrilled to have you with us on this journey. $mondo is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $mondo is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $mondo show you the way. Pagină de internet oficială: https://mondocoin.xyz Cumpără MONDO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru mondo (MONDO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru mondo (MONDO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.27K $ 18.27K $ 18.27K Ofertă totală: $ 990.41M $ 990.41M $ 990.41M Ofertă aflată în circulație: $ 990.41M $ 990.41M $ 990.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.27K $ 18.27K $ 18.27K Maxim dintotdeauna: $ 0.00085927 $ 0.00085927 $ 0.00085927 Minim dintotdeauna: $ 0.00001236 $ 0.00001236 $ 0.00001236 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului mondo (MONDO)

Tokenomie pentru mondo (MONDO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru mondo (MONDO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MONDO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MONDO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MONDO, explorează prețul în direct al tokenului MONDO!

Predicție de preț pentru MONDO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MONDO? Pagina noastră de predicție de preț pentru MONDO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MONDO!

