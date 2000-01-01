Tokenomie pentru Mona (MONA) Descoperă informații cheie despre Mona (MONA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mona (MONA) Monā cat (´∀`) (モナー, Monā) Made in JAPAN 2000 SVG Data converted By MOTOI Kenkichi 2010. (CTO) Also known as Happy cat (´∀`) Mona is a cat meme depicted in ASCII art style, tokenized on the Solana blockchain. In the year 2000, Mona and Giko were not only best friends but also the first cat memes. To be honest, MONA run was inspired by GIKO run. However, more than that, after our community formed, we started looking for more information about Mona cat and discovered that this cat was the first meme to spread a positive message within the community—this is meme utility. Additionally, MONA was most popular on the 2chan forum. People created a lot of Mona memes, and there are tons of Mona stuffed toys. There's one more interesting fact: Monacoin was the first cryptocurrency in Japan and reached an all-time high of $860M. With this information, we expect to bring back the enthusiasm of all the Mona holders from those days. Conclusion: Mona is the happy cat, and she wants everyone to be happy. She will create her own narrative, spreading the message, "Hold Mona, hold your happiness. Pagină de internet oficială: https://monacat.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Mona (MONA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mona (MONA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 58.05K $ 58.05K $ 58.05K Ofertă totală: $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M Ofertă aflată în circulație: $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 58.05K $ 58.05K $ 58.05K Maxim dintotdeauna: $ 0.363646 $ 0.363646 $ 0.363646 Minim dintotdeauna: $ 0.00321311 $ 0.00321311 $ 0.00321311 Preț curent: $ 0.00677554 $ 0.00677554 $ 0.00677554 Află mai mult despre prețul tokenului Mona (MONA)

Tokenomie pentru Mona (MONA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mona (MONA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MONA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MONA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MONA, explorează prețul în direct al tokenului MONA!

Predicție de preț pentru MONA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MONA? Pagina noastră de predicție de preț pentru MONA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MONA!

