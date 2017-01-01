Tokenomie pentru MixMarvel (MIX) Descoperă informații cheie despre MixMarvel (MIX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MixMarvel (MIX) Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers. Pagină de internet oficială: https://www.mixmarvel.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru MixMarvel (MIX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MixMarvel (MIX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 9.71B $ 9.71B $ 9.71B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Maxim dintotdeauna: $ 0.146095 $ 0.146095 $ 0.146095 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00031501 $ 0.00031501 $ 0.00031501 Află mai mult despre prețul tokenului MixMarvel (MIX)

Tokenomie pentru MixMarvel (MIX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MixMarvel (MIX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MIX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MIX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MIX, explorează prețul în direct al tokenului MIX!

