Informații despre Mist (MIST) NFT Action RPG Game ecosystem on Binance Smart Chain. An immersive in-game environment, 5 playable classes, in-game NFT items (NFTs which help your character), farming, staking, and more. The Mist Token is the in-game currency for the Mist Universe. The token is used in-game as currency, as well as to purchase NFTs . NFT Action RPG Game ecosystem on Binance Smart Chain. An immersive in-game environment, 5 playable classes, in-game NFT items (NFTs which help your character), farming, staking, and more. The Mist Token is the in-game currency for the Mist Universe. The token is used in-game as currency, as well as to purchase NFTs . Pagină de internet oficială: https://mist.game Cumpără MIST acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mist (MIST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mist (MIST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 118.57K $ 118.57K $ 118.57K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 56.36M $ 56.36M $ 56.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.371058 $ 0.371058 $ 0.371058 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00210369 $ 0.00210369 $ 0.00210369 Află mai mult despre prețul tokenului Mist (MIST)

Tokenomie pentru Mist (MIST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mist (MIST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MIST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MIST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MIST, explorează prețul în direct al tokenului MIST!

Predicție de preț pentru MIST Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MIST? Pagina noastră de predicție de preț pentru MIST combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MIST!

