Informații despre Minted (MTD) Minted.network is a decentralised NFT platform that aspires to be the digital bazaar of wonders for everyone to discover, trade, and find NFT gems, native to Ethereum and Cronos. Aiming to bring more tools for collection owners to design, curate, and offer utilities to their communities, all without the technical complexities that riddle many aspiring collection owners. Minted™ provide these key functions: 1. Self-Custodial Trading - users maintain full control of their NFTs. 2. Multi-chain Support - supports both Ethereum and Cronos. 3. Native $MTD token - $MTD is Minted™’s native token on Cronos designed to incentivize the long term supporters of the platform. 4. Security First - Minted™ smart contracts are fully audited by Blocksec. Minted offers below main features: - Launchpad - Rewards: 1. Listing: earn rewards by listing eligible NFTs with less than 2x floor price, and boost the reward by listing under 1.1x of the floor price. Rewards are distributed daily (via $MTD) and available for claiming anytime 2. Staking: by depositing your $MTD at Minted™ Vaults, you can earn platform rewards and $MTD rewards Tokenomics $MTD is Minted’s native token built on the Cronos chain, which will be used to reward users for various activities at platform participation. In the future, $MTD may also be used for governance of the platform. There will be a total of 1,000,000,000 (1 billion) $MTD tokens Business Development Reserve 35.0% (Unlocked at Token Generation Event (TGE)) Liquidity and Staking Management 28.4%(Staking Incentives distributed over 48 Months; Liquidity Management unlocked at TGE) Team 16.5% (24 month linear monthly vesting) Treasury 15% (Unlocked at TGE) Platform Rewards 5% (Distributed over 48 months) Public Launch 0.1% (40% immediate unlock; 60% linear monthly vesting at 10% per month) Read more: https://minted.network/about/litepaper.pdf - Minted just concluded its public sale on Aug 10th, 2022 - $MTD is now available for trading on VVS Finance Minted.network is a decentralised NFT platform that aspires to be the digital bazaar of wonders for everyone to discover, trade, and find NFT gems, native to Ethereum and Cronos. Aiming to bring more tools for collection owners to design, curate, and offer utilities to their communities, all without the technical complexities that riddle many aspiring collection owners. Minted™ provide these key functions: Self-Custodial Trading - users maintain full control of their NFTs. Multi-chain Support - supports both Ethereum and Cronos. Native $MTD token - $MTD is Minted™’s native token on Cronos designed to incentivize the long term supporters of the platform. Security First - Minted™ smart contracts are fully audited by Blocksec. Minted offers below main features: Launchpad

Pagină de internet oficială: https://minted.network/

Tokenomie și analiză de preț pentru Minted (MTD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Minted (MTD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 232.74M $ 232.74M $ 232.74M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.76M $ 11.76M $ 11.76M Maxim dintotdeauna: $ 0.640362 $ 0.640362 $ 0.640362 Minim dintotdeauna: $ 0.00771239 $ 0.00771239 $ 0.00771239 Preț curent: $ 0.01175685 $ 0.01175685 $ 0.01175685 Află mai mult despre prețul tokenului Minted (MTD)

Tokenomie pentru Minted (MTD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Minted (MTD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MTD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MTD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MTD, explorează prețul în direct al tokenului MTD!

