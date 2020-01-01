Tokenomie pentru Mindscraft (MINDS) Descoperă informații cheie despre Mindscraft (MINDS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Pagină de internet oficială: https://www.mindscraft.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru Mindscraft (MINDS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mindscraft (MINDS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 304.34K $ 304.34K $ 304.34K Ofertă totală: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Ofertă aflată în circulație: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 304.34K $ 304.34K $ 304.34K Maxim dintotdeauna: $ 0.04649351 $ 0.04649351 $ 0.04649351 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00030439 $ 0.00030439 $ 0.00030439 Află mai mult despre prețul tokenului Mindscraft (MINDS)

Tokenomie pentru Mindscraft (MINDS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mindscraft (MINDS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MINDS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MINDS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MINDS, explorează prețul în direct al tokenului MINDS!

Predicție de preț pentru MINDS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MINDS? Pagina noastră de predicție de preț pentru MINDS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MINDS!

