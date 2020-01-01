Tokenomie pentru MileVerse (MVC) Descoperă informații cheie despre MileVerse (MVC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MileVerse (MVC) MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company's own currency, MVP (MileVerse-Point). Pagină de internet oficială: https://mileverse.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru MileVerse (MVC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MileVerse (MVC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.78M $ 9.78M $ 9.78M Ofertă totală: $ 2.88B $ 2.88B $ 2.88B Ofertă aflată în circulație: $ 2.69B $ 2.69B $ 2.69B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.47M $ 10.47M $ 10.47M Maxim dintotdeauna: $ 0.563195 $ 0.563195 $ 0.563195 Minim dintotdeauna: $ 0.00148106 $ 0.00148106 $ 0.00148106 Preț curent: $ 0.00363289 $ 0.00363289 $ 0.00363289 Află mai mult despre prețul tokenului MileVerse (MVC)

Tokenomie pentru MileVerse (MVC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MileVerse (MVC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MVC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MVC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MVC, explorează prețul în direct al tokenului MVC!

