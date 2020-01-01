Tokenomie pentru Metropolis (METRO) Descoperă informații cheie despre Metropolis (METRO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Metropolis (METRO) Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula. Pagină de internet oficială: https://metropolis.exchange/ Cumpără METRO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Metropolis (METRO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Metropolis (METRO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 319.49K $ 319.49K $ 319.49K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.39M $ 6.39M $ 6.39M Maxim dintotdeauna: $ 3.66 $ 3.66 $ 3.66 Minim dintotdeauna: $ 0.06024 $ 0.06024 $ 0.06024 Preț curent: $ 0.063954 $ 0.063954 $ 0.063954 Află mai mult despre prețul tokenului Metropolis (METRO)

Tokenomie pentru Metropolis (METRO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Metropolis (METRO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri METRO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri METRO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru METRO, explorează prețul în direct al tokenului METRO!

