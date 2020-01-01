Tokenomie pentru MetaQ (METAQ) Descoperă informații cheie despre MetaQ (METAQ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MetaQ (METAQ) Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC. Pagină de internet oficială: https://www.metaplanet-nft.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru MetaQ (METAQ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MetaQ (METAQ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 648.85K $ 648.85K $ 648.85K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 19.08M $ 19.08M $ 19.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 34.00M $ 34.00M $ 34.00M Maxim dintotdeauna: $ 7.07 $ 7.07 $ 7.07 Minim dintotdeauna: $ 0.00582109 $ 0.00582109 $ 0.00582109 Preț curent: $ 0.03400184 $ 0.03400184 $ 0.03400184 Află mai mult despre prețul tokenului MetaQ (METAQ)

Tokenomie pentru MetaQ (METAQ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MetaQ (METAQ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri METAQ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri METAQ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru METAQ, explorează prețul în direct al tokenului METAQ!

