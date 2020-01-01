Tokenomie pentru Metacade (MCADE) Descoperă informații cheie despre Metacade (MCADE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Metacade (MCADE) The Metacade is the ultimate Web3 community hub where gamers and blockchain fanatics can communicate and collaborate. Our vision is to create a fun and dynamic virtual hangout for like-minded people to enjoy all things GameFi and experience everything that Web3 culture has to offer... In the Metacade platform, you will be able to meet fellow gamers, developers and entrepreneurs who want to share their interests, ideas, skills, and talents with one common goal. You will be able to see what games are trending, view leaderboards, publish reviews, gain access to the most advanced GameFi alpha and interact with other members in real-time - all whilst being rewarded with the native $MCADE token for your own input into the community We want to put games back into the hands of gamers, and that is why $MCADE token holders will be able to vote on which developer-submitted games will receive funding via our Metagrants scheme. Web3 technology is revolutionising how the world functions and Metacade will revolutionise how a traditional community gaming hub is operated and owned. Pagină de internet oficială: https://metacade.co Carte albă: https://metacade.gitbook.io/metacade-whitepaper Cumpără MCADE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Metacade (MCADE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Metacade (MCADE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.26M $ 18.26M $ 18.26M Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.72B $ 1.72B $ 1.72B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.25M $ 21.25M $ 21.25M Maxim dintotdeauna: $ 0.04720046 $ 0.04720046 $ 0.04720046 Minim dintotdeauna: $ 0.00456835 $ 0.00456835 $ 0.00456835 Preț curent: $ 0.01062093 $ 0.01062093 $ 0.01062093 Află mai mult despre prețul tokenului Metacade (MCADE)

Tokenomie pentru Metacade (MCADE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Metacade (MCADE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MCADE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MCADE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MCADE, explorează prețul în direct al tokenului MCADE!

Predicție de preț pentru MCADE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MCADE? Pagina noastră de predicție de preț pentru MCADE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MCADE!

