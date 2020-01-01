Tokenomie pentru Merge Token (MERGE) Descoperă informații cheie despre Merge Token (MERGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Merge Token (MERGE) Merge Pals is backed by a team with an impressive track record in both mobile gaming and crypto. Our seasoned experts have successfully launched and scaled high-impact projects, and now they’re channeling that expertise into a game that has already captured the attention of a global audience—boasting over 2 million verified users and a loyal base of paying players. The token’s smart, deflationary design and deep utility aren’t just buzzwords; they’re engineered to drive real, sustainable value for both players and investors. Driven by strong partnerships and a constant push for innovation, Merge Pals isn’t just another crypto game—it’s a project built for the long haul. Our roadmap is filled with exciting updates and improvements, and we’re always listening to feedback from our passionate community. Merge Pals is backed by a team with an impressive track record in both mobile gaming and crypto. Our seasoned experts have successfully launched and scaled high-impact projects, and now they’re channeling that expertise into a game that has already captured the attention of a global audience—boasting over 2 million verified users and a loyal base of paying players. The token’s smart, deflationary design and deep utility aren’t just buzzwords; they’re engineered to drive real, sustainable value for both players and investors. Driven by strong partnerships and a constant push for innovation, Merge Pals isn’t just another crypto game—it’s a project built for the long haul. Our roadmap is filled with exciting updates and improvements, and we’re always listening to feedback from our passionate community. Pagină de internet oficială: https://mergepals.io Cumpără MERGE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Merge Token (MERGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Merge Token (MERGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.12K $ 30.12K $ 30.12K Ofertă totală: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Ofertă aflată în circulație: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 51.56K $ 51.56K $ 51.56K Maxim dintotdeauna: $ 0.00124051 $ 0.00124051 $ 0.00124051 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Merge Token (MERGE)

Tokenomie pentru Merge Token (MERGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Merge Token (MERGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MERGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MERGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MERGE, explorează prețul în direct al tokenului MERGE!

Predicție de preț pentru MERGE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MERGE? Pagina noastră de predicție de preț pentru MERGE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MERGE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!