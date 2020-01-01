Tokenomie pentru MerchMinter (MRCHR) Descoperă informații cheie despre MerchMinter (MRCHR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MerchMinter (MRCHR) Your Merch on Amazon Grow your community and make a profit by simply uploading your designs and we will take care of the rest while you focus on your brand. MerchMinter is the easiest and fastest way to mint and sell your own merch on Amazon in multiple countries, eliminating the complexity, time, resource, and cost barriers to attract millions of crypto and non-crypto people. So, whether you're looking to scale your project or streamline the process of equipping your team and ambassadors with staff clothing, you've come to the right place. Doing this well involves getting four key pieces correct: Simple Setup, Compliance, Selling Experience, and Growth Ecosystem. Simple Setup (Launch in Minutes) All you need to do is create your design or use our AI design creator (coming soon), upload it here, select products and colors, set your royalties, and we'll handle the rest. We sync your products to Amazon, where they're automatically printed and shipped on demand, ensuring everything is ready for customers and staff to find and buy your merch. And yes, we are optimized for multiple countries from the start — no extra setup required! Your merch will be purchasable in USA (amazon.com), UK (amazon.co.uk), Germany (amazon.de), France (amazon.fr), Italy (amazon.it), Spain (amazon.es), and Japan (amazon.co.jp). And yes, Amazon handles the whole support for your customers: questions, returns and refunds - no attention from you required! Pagină de internet oficială: https://www.merchminter.com/ Carte albă: https://www.merchminter.com/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru MerchMinter (MRCHR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MerchMinter (MRCHR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 289.36K $ 289.36K $ 289.36K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 915.67M $ 915.67M $ 915.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 316.01K $ 316.01K $ 316.01K Maxim dintotdeauna: $ 0.00122356 $ 0.00122356 $ 0.00122356 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00031603 $ 0.00031603 $ 0.00031603 Află mai mult despre prețul tokenului MerchMinter (MRCHR)

Tokenomie pentru MerchMinter (MRCHR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MerchMinter (MRCHR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MRCHR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MRCHR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MRCHR, explorează prețul în direct al tokenului MRCHR!

