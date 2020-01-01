Tokenomie pentru Mellow Man (MELLOW) Descoperă informații cheie despre Mellow Man (MELLOW), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mellow Man (MELLOW) Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work. Pagină de internet oficială: https://www.furiesmellow0x69.com/ Cumpără MELLOW acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mellow Man (MELLOW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mellow Man (MELLOW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 310.99K $ 310.99K $ 310.99K Ofertă totală: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Ofertă aflată în circulație: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 310.99K $ 310.99K $ 310.99K Maxim dintotdeauna: $ 0.227692 $ 0.227692 $ 0.227692 Minim dintotdeauna: $ 0.00106174 $ 0.00106174 $ 0.00106174 Preț curent: $ 0.00447973 $ 0.00447973 $ 0.00447973 Află mai mult despre prețul tokenului Mellow Man (MELLOW)

Tokenomie pentru Mellow Man (MELLOW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mellow Man (MELLOW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MELLOW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MELLOW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MELLOW, explorează prețul în direct al tokenului MELLOW!

Predicție de preț pentru MELLOW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MELLOW? Pagina noastră de predicție de preț pentru MELLOW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MELLOW!

