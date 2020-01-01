Tokenomie pentru Media Network (MEDIA) Descoperă informații cheie despre Media Network (MEDIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Media Network (MEDIA) Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers' centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana's Blockchain. Pagină de internet oficială: https://media.network/

Tokenomie și analiză de preț pentru Media Network (MEDIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Media Network (MEDIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 117.69K $ 117.69K $ 117.69K Ofertă totală: $ 869.34K $ 869.34K $ 869.34K Ofertă aflată în circulație: $ 250.00K $ 250.00K $ 250.00K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 409.25K $ 409.25K $ 409.25K Maxim dintotdeauna: $ 312.25 $ 312.25 $ 312.25 Minim dintotdeauna: $ 0.135377 $ 0.135377 $ 0.135377 Preț curent: $ 0.470806 $ 0.470806 $ 0.470806 Află mai mult despre prețul tokenului Media Network (MEDIA)

Tokenomie pentru Media Network (MEDIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Media Network (MEDIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MEDIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MEDIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MEDIA, explorează prețul în direct al tokenului MEDIA!

