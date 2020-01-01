Tokenomie pentru MAXX AI (MXM) Descoperă informații cheie despre MAXX AI (MXM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MAXX AI (MXM) MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out. Pagină de internet oficială: https://www.maxxmxm.com/ Carte albă: https://docs.maxxmxm.com/ Cumpără MXM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MAXX AI (MXM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MAXX AI (MXM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 371.89K $ 371.89K $ 371.89K Ofertă totală: $ 988.45M $ 988.45M $ 988.45M Ofertă aflată în circulație: $ 334.83M $ 334.83M $ 334.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.134883 $ 0.134883 $ 0.134883 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00111195 $ 0.00111195 $ 0.00111195 Află mai mult despre prețul tokenului MAXX AI (MXM)

Tokenomie pentru MAXX AI (MXM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MAXX AI (MXM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MXM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MXM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MXM, explorează prețul în direct al tokenului MXM!

Predicție de preț pentru MXM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MXM? Pagina noastră de predicție de preț pentru MXM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MXM!

