Informații despre markkacy (KACY) The $KACY project on the Solana network is a community-driven meme token aiming to foster widespread engagement and participation. Its key objectives include building a strong user base, promoting fun in crypto, and leveraging Solana's speed and low fees for accessibility. The project features a burned liquidity pool and decentralization-focused tokenomics, but it is still in its early phases, with speculative potential for growth. Pagină de internet oficială: https://www.markkacy.lol/

Tokenomie și analiză de preț pentru markkacy (KACY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru markkacy (KACY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 162.12K $ 162.12K $ 162.12K Ofertă totală: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Ofertă aflată în circulație: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 162.12K $ 162.12K $ 162.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.057367 $ 0.057367 $ 0.057367 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00016206 $ 0.00016206 $ 0.00016206 Află mai mult despre prețul tokenului markkacy (KACY)

Tokenomie pentru markkacy (KACY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru markkacy (KACY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KACY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KACY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KACY, explorează prețul în direct al tokenului KACY!

Predicție de preț pentru KACY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KACY? Pagina noastră de predicție de preț pentru KACY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KACY!

