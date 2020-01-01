Tokenomie pentru Main Character (MAIN) Descoperă informații cheie despre Main Character (MAIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Main Character (MAIN) F*ck everything I’m the main character. Being the main character makes and gives you the full need to feel in control. Which in a lot of coins people do not feel the full circle. Our utility of Main Character is to build with everyone that is involved and make them all feel llke they are each the main character of this token. Main Character has the name to make everyone feel like a hero is the defi space and that is exactly our purpose for this token. F*ck everything I’m the main character. Being the main character makes and gives you the full need to feel in control. Which in a lot of coins people do not feel the full circle. Our utility of Main Character is to build with everyone that is involved and make them all feel llke they are each the main character of this token. Main Character has the name to make everyone feel like a hero is the defi space and that is exactly our purpose for this token. Pagină de internet oficială: https://x.com/mainsolcto Cumpără MAIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Main Character (MAIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Main Character (MAIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.63K $ 20.63K $ 20.63K Ofertă totală: $ 931.94M $ 931.94M $ 931.94M Ofertă aflată în circulație: $ 931.94M $ 931.94M $ 931.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.63K $ 20.63K $ 20.63K Maxim dintotdeauna: $ 0.0041142 $ 0.0041142 $ 0.0041142 Minim dintotdeauna: $ 0.00001302 $ 0.00001302 $ 0.00001302 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Main Character (MAIN)

Tokenomie pentru Main Character (MAIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Main Character (MAIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MAIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MAIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MAIN, explorează prețul în direct al tokenului MAIN!

