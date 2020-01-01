Tokenomie pentru maicrotrader (MAICRO) Descoperă informații cheie despre maicrotrader (MAICRO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre maicrotrader (MAICRO) maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge. The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios. Investors who don't trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader's proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal's knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees. Pagină de internet oficială: https://www.maicrotrader.com Carte albă: https://docs.maicrotrader.com

Tokenomie și analiză de preț pentru maicrotrader (MAICRO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru maicrotrader (MAICRO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Maxim dintotdeauna: $ 0.00658024 $ 0.00658024 $ 0.00658024 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00196628 $ 0.00196628 $ 0.00196628 Află mai mult despre prețul tokenului maicrotrader (MAICRO)

Tokenomie pentru maicrotrader (MAICRO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru maicrotrader (MAICRO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MAICRO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MAICRO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MAICRO, explorează prețul în direct al tokenului MAICRO!

