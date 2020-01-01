Tokenomie pentru LUV (LUV)
Informații despre LUV (LUV)
LUV aims to introduce a culture of positivity within the often-volatile cryptocurrency space by promoting love, empathy, and goodwill. The project aspires to build a strong community of individuals who believe in the value of positive energy as a tool for transformation, both within the crypto world and beyond.
LUV employs the efficiency and low-cost transactions of Solana to facilitate seamless interactions between its users. The token is intended for a variety of use cases, including peer-to-peer transfers, tipping, and engagement incentives within crypto communities, with an overarching goal to spread love and goodwill across the internet.
Tokenomie și analiză de preț pentru LUV (LUV)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LUV (LUV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru LUV (LUV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru LUV (LUV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri LUV care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri LUV care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUV, explorează prețul în direct al tokenului LUV!
