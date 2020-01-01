Tokenomie pentru Luce Dog (SANTINO) Descoperă informații cheie despre Luce Dog (SANTINO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Luce Dog (SANTINO) Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog! Pagină de internet oficială: https://lucedog.com/ Carte albă: https://lucedog.com/ Cumpără SANTINO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Luce Dog (SANTINO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Luce Dog (SANTINO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.37K $ 21.37K $ 21.37K Ofertă totală: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Ofertă aflată în circulație: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.37K $ 21.37K $ 21.37K Maxim dintotdeauna: $ 0.00454277 $ 0.00454277 $ 0.00454277 Minim dintotdeauna: $ 0.00001569 $ 0.00001569 $ 0.00001569 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Luce Dog (SANTINO)

Tokenomie pentru Luce Dog (SANTINO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Luce Dog (SANTINO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SANTINO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SANTINO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SANTINO, explorează prețul în direct al tokenului SANTINO!

Predicție de preț pentru SANTINO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SANTINO? Pagina noastră de predicție de preț pentru SANTINO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SANTINO!

