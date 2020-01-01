Tokenomie pentru LORDS (LORDS) Descoperă informații cheie despre LORDS (LORDS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LORDS (LORDS) $LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game. Pagină de internet oficială: https://realms.world/

Tokenomie și analiză de preț pentru LORDS (LORDS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LORDS (LORDS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M Ofertă totală: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 207.09M $ 207.09M $ 207.09M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Maxim dintotdeauna: $ 1.094 $ 1.094 $ 1.094 Minim dintotdeauna: $ 0.01014806 $ 0.01014806 $ 0.01014806 Preț curent: $ 0.01385019 $ 0.01385019 $ 0.01385019 Află mai mult despre prețul tokenului LORDS (LORDS)

Tokenomie pentru LORDS (LORDS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LORDS (LORDS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LORDS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LORDS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LORDS, explorează prețul în direct al tokenului LORDS!

Predicție de preț pentru LORDS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LORDS? Pagina noastră de predicție de preț pentru LORDS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

