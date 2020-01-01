Tokenomie pentru LoopBurn (LBP) Descoperă informații cheie despre LoopBurn (LBP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LoopBurn (LBP) $LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value. Pagină de internet oficială: https://lpbsonic.xyz Carte albă: https://loopburn-sonic.gitbook.io/loopburn Cumpără LBP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LoopBurn (LBP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LoopBurn (LBP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.52K $ 37.52K $ 37.52K Ofertă totală: $ 562.96K $ 562.96K $ 562.96K Ofertă aflată în circulație: $ 550.96K $ 550.96K $ 550.96K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.33K $ 38.33K $ 38.33K Maxim dintotdeauna: $ 0.288981 $ 0.288981 $ 0.288981 Minim dintotdeauna: $ 0.02533986 $ 0.02533986 $ 0.02533986 Preț curent: $ 0.068091 $ 0.068091 $ 0.068091 Află mai mult despre prețul tokenului LoopBurn (LBP)

Tokenomie pentru LoopBurn (LBP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LoopBurn (LBP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LBP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LBP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LBP, explorează prețul în direct al tokenului LBP!

Predicție de preț pentru LBP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LBP? Pagina noastră de predicție de preț pentru LBP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LBP!

