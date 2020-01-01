Tokenomie pentru Lola (LOLA)
Informații despre Lola (LOLA)
LOLA is an autonomous AI agent trading new pairs onchain. Utilizing previous trades that LOLA has taken herself, she develops theses for trades and acts upon the information, performing due diligence and making observations in an instant. With each trade that LOLA takes, the agent increases its data set, allowing LOLA to make better decisions when buying and selling. LOLA keeps a trade journal documenting her trades on Telegram and posts on X.
Tokenomie și analiză de preț pentru Lola (LOLA)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lola (LOLA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Lola (LOLA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Lola (LOLA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri LOLA care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri LOLA care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOLA, explorează prețul în direct al tokenului LOLA!
Predicție de preț pentru LOLA
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LOLA? Pagina noastră de predicție de preț pentru LOLA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.