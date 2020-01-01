Explorează tokenomia pentru LOD3 Token (LOD3) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului LOD3, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru LOD3 Token (LOD3) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului LOD3, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / LOD3 Token (LOD3) / Tokenomie / Tokenomie pentru LOD3 Token (LOD3) Descoperă informații cheie despre LOD3 Token (LOD3), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre LOD3 Token (LOD3) LODE Tokens represent a contribution supporting LODE's technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE's operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools. Pagină de internet oficială: https://lod3.fi Cumpără LOD3 acum! Tokenomie și analiză de preț pentru LOD3 Token (LOD3) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LOD3 Token (LOD3), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 53.82K $ 53.82K $ 53.82K Ofertă totală: $ 770.00M $ 770.00M $ 770.00M Ofertă aflată în circulație: $ 64.50M $ 64.50M $ 64.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 642.46K $ 642.46K $ 642.46K Maxim dintotdeauna: $ 8.06 $ 8.06 $ 8.06 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00083437 $ 0.00083437 $ 0.00083437 Află mai mult despre prețul tokenului LOD3 Token (LOD3) Tokenomie pentru LOD3 Token (LOD3): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LOD3 Token (LOD3) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LOD3 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LOD3 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOD3, explorează prețul în direct al tokenului LOD3! Predicție de preț pentru LOD3 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LOD3? Pagina noastră de predicție de preț pentru LOD3 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LOD3! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.