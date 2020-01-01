Tokenomie pentru LockTrip (LOC) Descoperă informații cheie despre LockTrip (LOC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

"Disrupting the Travel Industry LockTrip.com is a blockchain-based travel marketplace that allows users to save up to 60% on their bookings by cutting out middlemen and their commissions. Choose among various payment methods such as credit card, popular cryptocurrencies and the native LOC token to bypass payment fees. More than 2.1 Million Hotels & Properties LockTrip is working with the strongest brands in the travel industry to offer its customers first class inventory around the globe. Thanks to our vast network of partners, we are not only fulfilling the needs of our customers, but also let the strongest brands compete with each other. Thanks to our unique reverse-auctioning model, customers will always be presented the lowest price possible. More than 1,000 Airlines to Choose From With more than 1,000 Airlines to choose from globally, LockTrip is better connected than any other marketplace in the industry. Both Hotels & Flights are bookable from the same marketplace in a one-stop shop solution. About the LOC Token LockTrip's unique business model funnels the entire economy through the LOC token. Each booking made on the marketplace results in 3% of the booking value being used to buy LOC from exchanges and burn them. The process is fully automated and can be verified transparently on the blockchain. Deflationary Model Contrary to most other tokens and coins, the LOC supply is not growing or remaining constant. Indeed it is shrinking with each booking and it's subsequent burn. This mechanism will continue indefinitely as there is no limit in time or number of LOC to be burnt. LockTrip is powered by the Hydra chain, which emerged through the combination of the best features of Bitcoin, Ethereum and Qtum chains. It thus presents cutting-edge technology with unique economic features." Pagină de internet oficială: https://locktrip.com/ Carte albă: https://locktrip.com/whitepaper_v1.2_t.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru LockTrip (LOC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LockTrip (LOC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Ofertă totală: $ 18.59M $ 18.59M $ 18.59M Ofertă aflată în circulație: $ 16.51M $ 16.51M $ 16.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Maxim dintotdeauna: $ 11.34 $ 11.34 $ 11.34 Minim dintotdeauna: $ 0.00341704 $ 0.00341704 $ 0.00341704 Preț curent: $ 0.075573 $ 0.075573 $ 0.075573 Află mai mult despre prețul tokenului LockTrip (LOC)

Tokenomie pentru LockTrip (LOC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LockTrip (LOC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LOC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LOC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOC, explorează prețul în direct al tokenului LOC!

Predicție de preț pentru LOC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LOC? Pagina noastră de predicție de preț pentru LOC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LOC!

