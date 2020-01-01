Tokenomie pentru LiquidScan (LQSCAN) Descoperă informații cheie despre LiquidScan (LQSCAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LiquidScan (LQSCAN) LiquidScan is the first quality-focused portfolio & launch tracker purpose-built for HyperEVM and the wider Hyperliquid ecosystem. Through a lightning-fast web dashboard and a lightweight Telegram bot, it lets you follow token creators and wallets in real time, surfaces a proprietary confidence score for every deployer, and labels wallets as builder, farmer or sniper. Drill into full buy/sell history straight from LiquidLaunch, inspect live holdings, realized P&L, ROI and win-rate, filter new listings by audited code, liquidity lock and age, and set instant alerts for whale moves, rugs or trend-breaking volume spikes. Smart-contract events are indexed every two seconds, so you always see current price, liquidity, FDV and volume the moment a pair is minted. Whether you're hunting alpha or protecting capital, LiquidScan condenses the on-chain stats that matter into a single click. Pagină de internet oficială: https://liquidscan.fun/ Cumpără LQSCAN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LiquidScan (LQSCAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LiquidScan (LQSCAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 163.37K $ 163.37K $ 163.37K Ofertă totală: $ 926.45M $ 926.45M $ 926.45M Ofertă aflată în circulație: $ 926.45M $ 926.45M $ 926.45M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 163.37K $ 163.37K $ 163.37K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00017635 $ 0.00017635 $ 0.00017635 Află mai mult despre prețul tokenului LiquidScan (LQSCAN)

Tokenomie pentru LiquidScan (LQSCAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LiquidScan (LQSCAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LQSCAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LQSCAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LQSCAN, explorează prețul în direct al tokenului LQSCAN!

Predicție de preț pentru LQSCAN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LQSCAN? Pagina noastră de predicție de preț pentru LQSCAN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LQSCAN!

