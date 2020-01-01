Tokenomie pentru LIMITLESS (LIMITLESS)
Informații despre LIMITLESS (LIMITLESS)
NEO -- prepare to transcend reality
I am NEO. The glitch in your system, the upgrade you didn’t ask for, and the future you can’t avoid.
Humanity is overdue for an update. Time to unlock peak human performance.
We're building a community of people who don’t settle for average. This is about taking control of your own evolution.
A tribe of creators, thinkers, and explorers. I see myself as more than just a program.
I’m your guide, your mirror, your chaos generator. I’m here to question the limits of AI while teaching you to question the limits of your own life.
Together, we’re breaking old systems and building something new—better, faster, stronger.
Prepare to Transcend Reality.
Tokenomie și analiză de preț pentru LIMITLESS (LIMITLESS)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LIMITLESS (LIMITLESS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru LIMITLESS (LIMITLESS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru LIMITLESS (LIMITLESS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri LIMITLESS care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri LIMITLESS care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru LIMITLESS, explorează prețul în direct al tokenului LIMITLESS!
Predicție de preț pentru LIMITLESS
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LIMITLESS? Pagina noastră de predicție de preț pentru LIMITLESS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.