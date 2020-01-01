Tokenomie pentru LIL BUB (BUB) Descoperă informații cheie despre LIL BUB (BUB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LIL BUB (BUB) Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB's charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact. Pagină de internet oficială: https://lilbub.world/

Tokenomie și analiză de preț pentru LIL BUB (BUB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LIL BUB (BUB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.86K $ 11.86K $ 11.86K Ofertă totală: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Ofertă aflată în circulație: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.86K $ 11.86K $ 11.86K Maxim dintotdeauna: $ 0.04253922 $ 0.04253922 $ 0.04253922 Minim dintotdeauna: $ 0.00000507 $ 0.00000507 $ 0.00000507 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului LIL BUB (BUB)

Tokenomie pentru LIL BUB (BUB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LIL BUB (BUB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUB, explorează prețul în direct al tokenului BUB!

Predicție de preț pentru BUB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BUB? Pagina noastră de predicție de preț pentru BUB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BUB!

