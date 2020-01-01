Tokenomie pentru Lets Get This Bread (LGTB) Descoperă informații cheie despre Lets Get This Bread (LGTB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lets Get This Bread (LGTB) $LGTB (Let's Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora's M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees. Pagină de internet oficială: https://x.com/LGTBonSol

Tokenomie și analiză de preț pentru Lets Get This Bread (LGTB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lets Get This Bread (LGTB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 64.35K $ 64.35K $ 64.35K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 64.35K $ 64.35K $ 64.35K Maxim dintotdeauna: $ 0.00283765 $ 0.00283765 $ 0.00283765 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Lets Get This Bread (LGTB)

Tokenomie pentru Lets Get This Bread (LGTB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lets Get This Bread (LGTB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LGTB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LGTB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LGTB, explorează prețul în direct al tokenului LGTB!

