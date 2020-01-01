Tokenomie pentru Lapupu (LAPUPU) Descoperă informații cheie despre Lapupu (LAPUPU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lapupu (LAPUPU) The Trending Crypto Project Now on Solana Lapupu ($LAPUPU) is the latest and most exciting crypto sensation, rapidly gaining attention in the digital space. Originally gaining popularity on other blockchains, Lapupu has now officially launched on Solana, bringing its unique blend of fun, community-driven energy to one of the fastest and most scalable networks available today. Lapupu is more than just a token; it's a movement. With an ever-growing community, Lapupu offers a playful yet powerful entry into the world of decentralized finance (DeFi). Its tokenomics are designed to reward both early adopters and long-term holders, with a focus on creating value through innovation, accessibility, and engagement. As $LAPUPU continues to rise in popularity, the project plans to expand its ecosystem with exclusive features, collaborations, and events, all driven by the community. Whether you're new to crypto or a seasoned investor, Lapupu offers an exciting opportunity to be part of something big—while having fun along the way. The future is bright for $LAPUPU as it takes full advantage of Solana's low fees and lightning-fast transaction speeds, positioning it as a key player in the next wave of digital assets. Get in early, join the Lapupu revolution, and watch your investment soar as the project continues to gain momentum! Pagină de internet oficială: https://lapupu.org/ Cumpără LAPUPU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Lapupu (LAPUPU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lapupu (LAPUPU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 25.49K $ 25.49K $ 25.49K Ofertă totală: $ 99.04M $ 99.04M $ 99.04M Ofertă aflată în circulație: $ 99.04M $ 99.04M $ 99.04M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.49K $ 25.49K $ 25.49K Maxim dintotdeauna: $ 0.03091041 $ 0.03091041 $ 0.03091041 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00025741 $ 0.00025741 $ 0.00025741 Află mai mult despre prețul tokenului Lapupu (LAPUPU)

Tokenomie pentru Lapupu (LAPUPU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lapupu (LAPUPU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LAPUPU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LAPUPU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LAPUPU, explorează prețul în direct al tokenului LAPUPU!

Predicție de preț pentru LAPUPU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LAPUPU? Pagina noastră de predicție de preț pentru LAPUPU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LAPUPU!

