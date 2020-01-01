Tokenomie pentru Kotaro (KOTARO) Descoperă informații cheie despre Kotaro (KOTARO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kotaro (KOTARO) Kotaro is the irresistibly Otter that's capturing hearts across the Solana ecosystem. With his charming design and playful personality, Kotaro embodies the perfect blend of cuteness and character that makes him a standout figure in the Solana community. Whether he's sharing his positive vibes or simply spreading joy with his lovable design, Kotaro is more than just a character—he's become a symbol of fun and creativity in the Solana space. With his bright eyes, fluffy appearance, and endearing quirks, Kotaro is the perfect companion for anyone who loves the combination of playful spirit and innovative design. If you're looking for something cute and uplifting, Kotaro is sure to bring a smile to your face every time Pagină de internet oficială: https://www.kotarosolana.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Kotaro (KOTARO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kotaro (KOTARO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 62.61K $ 62.61K $ 62.61K Ofertă totală: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Ofertă aflată în circulație: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 62.61K $ 62.61K $ 62.61K Maxim dintotdeauna: $ 0.031421 $ 0.031421 $ 0.031421 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Kotaro (KOTARO)

Tokenomie pentru Kotaro (KOTARO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kotaro (KOTARO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KOTARO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KOTARO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KOTARO, explorează prețul în direct al tokenului KOTARO!

Predicție de preț pentru KOTARO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KOTARO? Pagina noastră de predicție de preț pentru KOTARO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KOTARO!

