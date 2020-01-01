Tokenomie pentru KOMPETE (KOMPETE) Descoperă informații cheie despre KOMPETE (KOMPETE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KOMPETE (KOMPETE) KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early! Pagină de internet oficială: https://kompete.game/ Carte albă: https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/ Cumpără KOMPETE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru KOMPETE (KOMPETE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KOMPETE (KOMPETE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Ofertă totală: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M Ofertă aflată în circulație: $ 676.14M $ 676.14M $ 676.14M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Maxim dintotdeauna: $ 0.054923 $ 0.054923 $ 0.054923 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00298071 $ 0.00298071 $ 0.00298071 Află mai mult despre prețul tokenului KOMPETE (KOMPETE)

Tokenomie pentru KOMPETE (KOMPETE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KOMPETE (KOMPETE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KOMPETE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KOMPETE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KOMPETE, explorează prețul în direct al tokenului KOMPETE!

Predicție de preț pentru KOMPETE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KOMPETE? Pagina noastră de predicție de preț pentru KOMPETE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KOMPETE!

