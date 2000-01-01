Tokenomie pentru Kolytics (KOLT) Descoperă informații cheie despre Kolytics (KOLT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kolytics (KOLT) Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 "calls" to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns. Pagină de internet oficială: https://kolytics.pro Carte albă: https://kolytics.gitbook.io Cumpără KOLT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Kolytics (KOLT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kolytics (KOLT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 537.60K Ofertă totală: $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 8.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 672.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.241981 Minim dintotdeauna: $ 0.0220526 Preț curent: $ 0.067312 Află mai mult despre prețul tokenului Kolytics (KOLT)

Tokenomie pentru Kolytics (KOLT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kolytics (KOLT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KOLT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KOLT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KOLT, explorează prețul în direct al tokenului KOLT!

Predicție de preț pentru KOLT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KOLT? Pagina noastră de predicție de preț pentru KOLT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KOLT!

