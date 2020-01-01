Tokenomie pentru Kofi Aptos (KAPT) Descoperă informații cheie despre Kofi Aptos (KAPT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kofi Aptos (KAPT) Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity. Pagină de internet oficială: https://kofi.finance

Tokenomie și analiză de preț pentru Kofi Aptos (KAPT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kofi Aptos (KAPT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 32.64M $ 32.64M $ 32.64M Ofertă totală: $ 8.01M $ 8.01M $ 8.01M Ofertă aflată în circulație: $ 8.01M $ 8.01M $ 8.01M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 32.64M $ 32.64M $ 32.64M Maxim dintotdeauna: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 Minim dintotdeauna: $ 3.77 $ 3.77 $ 3.77 Preț curent: $ 4.07 $ 4.07 $ 4.07 Află mai mult despre prețul tokenului Kofi Aptos (KAPT)

Tokenomie pentru Kofi Aptos (KAPT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kofi Aptos (KAPT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KAPT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KAPT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KAPT, explorează prețul în direct al tokenului KAPT!

