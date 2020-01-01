Tokenomie pentru KOBAN (KOBAN) Descoperă informații cheie despre KOBAN (KOBAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KOBAN (KOBAN) What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games. Pagină de internet oficială: https://koban.world/ Cumpără KOBAN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru KOBAN (KOBAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KOBAN (KOBAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 907.38K $ 907.38K $ 907.38K Ofertă totală: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Ofertă aflată în circulație: $ 734.94M $ 734.94M $ 734.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Maxim dintotdeauna: $ 0.02602948 $ 0.02602948 $ 0.02602948 Minim dintotdeauna: $ 0.00112258 $ 0.00112258 $ 0.00112258 Preț curent: $ 0.00123475 $ 0.00123475 $ 0.00123475 Află mai mult despre prețul tokenului KOBAN (KOBAN)

Tokenomie pentru KOBAN (KOBAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KOBAN (KOBAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KOBAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KOBAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KOBAN, explorează prețul în direct al tokenului KOBAN!

Predicție de preț pentru KOBAN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KOBAN? Pagina noastră de predicție de preț pentru KOBAN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KOBAN!

