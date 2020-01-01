Tokenomie pentru KittyMineCoin (KMC) Descoperă informații cheie despre KittyMineCoin (KMC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KittyMineCoin (KMC) Just like Bitcoin, $KMC is a layer-1 digital currency but has been implemented through a shared chat log common in many modern video games. $KMC simply uses a syntax specific to the Minecraft chat log for retrieving transactions and blocks that players hash. Implementation of this system in other games is very easy. As KMCoin runs currently, it consumes only 1Mb of RAM, generating trivial energy cost. The program itself is only half a megabyte and can run endlessly on any PC capable of running Java 8 and Minecraft for 146 years, given it can store 1Tb of information on the drive after this 146 year period. It has been designed so players may utilize a new method that packs away the ledger before the file becomes too large, for a fast sync time. The base algorithm itself generates a consensus hash from all of the core mechanisms that store the information and keep the sync time fast. For example, once one million players have been added to an in-game layer-1, KMCoin driven ledger, the max download size for a sync between blocks (30sec) would be roughly 330Mb, yielding a fast sync time. Furthermore, players do not have to download the entire ledger, as the previous information is sufficient for encompassing the immutability of the entire chain. KMCoin is a new approach to creating in-game wealth at the discretion of a community opposed to a central operator. The system ensures all players own their private information and does not break any game End User License Agreements. It is robust, fast and portable to other games with a chat log, given a syntax for retrieving blocks within this log is possible.It's the first ever utilizable blockchain in a video where you get rewarded by the ability to mine tokens by completing tasks in a videogame. Pagină de internet oficială: https://www.thekittymine.com/ Carte albă: https://www.thekittymine.com/whitepaper Cumpără KMC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru KittyMineCoin (KMC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KittyMineCoin (KMC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 111.02K $ 111.02K $ 111.02K Ofertă totală: $ 996.37M $ 996.37M $ 996.37M Ofertă aflată în circulație: $ 988.28M $ 988.28M $ 988.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 111.93K $ 111.93K $ 111.93K Maxim dintotdeauna: $ 0.00159192 $ 0.00159192 $ 0.00159192 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00011162 $ 0.00011162 $ 0.00011162 Află mai mult despre prețul tokenului KittyMineCoin (KMC)

Tokenomie pentru KittyMineCoin (KMC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KittyMineCoin (KMC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KMC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KMC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KMC, explorează prețul în direct al tokenului KMC!

Predicție de preț pentru KMC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KMC? Pagina noastră de predicție de preț pentru KMC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KMC!

