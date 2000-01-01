Tokenomie pentru Kill Zero (K0) Descoperă informații cheie despre Kill Zero (K0), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kill Zero (K0) Kill Zero is a meme token dedicated to the mission of eliminating zeros. It operates on the Binance Smart Chain and was created by a developer who is fed up with rug pulls, pump and dump schemes, and honeypots. The intention is to create a level playing field for all investors. Kill Zero is minted in a fair manner, and the founder, an experienced BSC developer, has a proven track record with projects that have reached more than 2000x returns. You can check their history on their Twitter account. Pagină de internet oficială: https://kill0.app Cumpără K0 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Kill Zero (K0) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kill Zero (K0), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 208.57K $ 208.57K $ 208.57K Ofertă totală: $ 7.64B $ 7.64B $ 7.64B Ofertă aflată în circulație: $ 7.64B $ 7.64B $ 7.64B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 208.57K $ 208.57K $ 208.57K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Kill Zero (K0)

Tokenomie pentru Kill Zero (K0): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kill Zero (K0) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri K0 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri K0 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru K0, explorează prețul în direct al tokenului K0!

Predicție de preț pentru K0 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta K0? Pagina noastră de predicție de preț pentru K0 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul K0!

