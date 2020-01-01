Tokenomie pentru Kick (KICK) Descoperă informații cheie despre Kick (KICK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kick (KICK) Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a "one-stop-shop" for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com Pagină de internet oficială: https://kickecosystem.com/ Carte albă: http://www.kickico.com/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Kick (KICK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kick (KICK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 154.74K $ 154.74K $ 154.74K Ofertă totală: $ 121.34M $ 121.34M $ 121.34M Ofertă aflată în circulație: $ 121.34M $ 121.34M $ 121.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 154.74K $ 154.74K $ 154.74K Maxim dintotdeauna: $ 0.188833 $ 0.188833 $ 0.188833 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00127522 $ 0.00127522 $ 0.00127522 Află mai mult despre prețul tokenului Kick (KICK)

Tokenomie pentru Kick (KICK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kick (KICK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KICK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KICK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KICK, explorează prețul în direct al tokenului KICK!

Predicție de preț pentru KICK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KICK? Pagina noastră de predicție de preț pentru KICK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KICK!

