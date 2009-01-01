Tokenomie pentru KI (XKI) Descoperă informații cheie despre KI (XKI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KI (XKI) Ki Foundation's mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore. Pagină de internet oficială: https://foundation.ki/ Cumpără XKI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru KI (XKI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KI (XKI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 247.37K $ 247.37K $ 247.37K Ofertă totală: $ 946.14M $ 946.14M $ 946.14M Ofertă aflată în circulație: $ 620.08M $ 620.08M $ 620.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 377.45K $ 377.45K $ 377.45K Maxim dintotdeauna: $ 0.506661 $ 0.506661 $ 0.506661 Minim dintotdeauna: $ 0.00028012 $ 0.00028012 $ 0.00028012 Preț curent: $ 0.00039936 $ 0.00039936 $ 0.00039936 Află mai mult despre prețul tokenului KI (XKI)

Tokenomie pentru KI (XKI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KI (XKI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XKI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XKI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XKI, explorează prețul în direct al tokenului XKI!

Predicție de preț pentru XKI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XKI? Pagina noastră de predicție de preț pentru XKI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XKI!

