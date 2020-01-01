Tokenomie pentru Kerosene (KEROSENE) Descoperă informații cheie despre Kerosene (KEROSENE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kerosene (KEROSENE) Kerosene is a token that lets you mint DYAD against this collateral surplus. Kerosene can be deposited in Notes (the DYAD NFTs) just like other collateral to increase the Note's DYAD minting capacity. Pagină de internet oficială: https://www.dyadstable.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Kerosene (KEROSENE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kerosene (KEROSENE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 167.98K $ 167.98K $ 167.98K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 201.49M $ 201.49M $ 201.49M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 833.68K $ 833.68K $ 833.68K Maxim dintotdeauna: $ 0.355143 $ 0.355143 $ 0.355143 Minim dintotdeauna: $ 0.00079669 $ 0.00079669 $ 0.00079669 Preț curent: $ 0.00083483 $ 0.00083483 $ 0.00083483 Află mai mult despre prețul tokenului Kerosene (KEROSENE)

Tokenomie pentru Kerosene (KEROSENE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kerosene (KEROSENE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KEROSENE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KEROSENE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KEROSENE, explorează prețul în direct al tokenului KEROSENE!

